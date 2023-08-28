صنف بأجمل مشهد في النت..بدون خجل وصلة رقص قوية أخت العروسة بالفستان الأزرق هزة يمين وهزة شمال أبهرت الحضور برقصه المفتوح علي البحري!!

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بصورة جديدة عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والتي أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز، في الصورة وهي ترتدى بدلة رقص مثيرة ويحملها اثنين من أفراد فرقتها .

وكتبت الراقصة تعليقا على الصورة : رقصنى يا جدع

إستشارية النفسية للأسرة في السعودية اسمها زهرة المعبي، اثارت ضجة واسعة وذلك بعد تصريحها الذي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الشباب من جنسية عربية غير سعودية.

ووضحت الاستشارية زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحه النفسيه والأسرية بأن النساء السعوديات يرغبون بالزواج من الرجل الأجنبي وعلى رأسهم الرجل المصري.

وقالت أنا ادعم النساء السعوديات من الزواج من اصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين حيث صدر قبلها الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.

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