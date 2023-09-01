صنف با قوي فيديو في الأرض.. بوصلة رقص شرقي فلاحه مصريه شقراء ولعت النت تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي ببث مباشر ببدلة رقص قوية بالاحمر الشفاف.. ومغرد كسحتي سما المصري

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رياض - احمد صلاح - جمعهن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها «التيك توك».. منهن من حرض على الفسق وآخريات مارسن الدعارة وهناك من تاجرن في البشر عن طريق ما اصطلح عليه بـ«الدعارة الإلكترونية»، وعلى الرغم من اختلاف الأهداف والطرق إلا أنه كان مصيرهن أن يصبحن زميلات في سجن القناطر.

وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» نهاية القضايا والأحكام على تلك المتهمات خلال هذا الأسبوع الجاري.

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