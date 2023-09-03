انت الأن تتابع خبر شقراء فائقه الجمال تتحدي اشهر الراقصات ببدله رقص شفافه كشفت المحظور والجمهور يرد الرقابه ي فنانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر خلال ساعات ماضيه مقطع فيديو مدته ربع ساعه لفتاه مراهقه تقوم بوصله رقص على غير المعتاد وتقوم بنشر هذا النوع من الفيديوهات عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك من اجل المال تابع التفاصيل.

هذه الحادثه ظهرت خلال الايام الماضيه بعدما اقدمت هذه السيده التي تدعى هدى التي تبلغ من العمر 35 عاما قامت بمشاركه عده فيديوهات لها عبر صفحتها الرسميه على فيسبوك وذلك بعد مشاركه الجمهور وهي تقوم بتغيير ملابسها الداخليه بالكامل امام الكاميرا بدون كسوف ولا خجل من اجل البحث عن الشهره وزياده الدخل الشهري لها من خلال هذه الطرق والوسائل الممنوعه من العرض والغير مناسبه للجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي شاهد الفديو بالكامل