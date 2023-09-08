انت الأن تتابع خبر صنف باو قح إطلالة علي الأرض.. يادي الفضا يح القشطة ملكة جمال روسيا صافيناز خطفت جمهور سما المصري وفيفي عبده بوصلة رقص شرقي ركنت ومتابع: بتقلد جوهرة ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البطل وصل صاروخ جوي عابر من المتعه خطفت الراقصه الجميله صافيناز قلوب الشباب والمراهقين بعد قيامها بمشاركتهم عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك زفاف قامت بوصله رقص دامت لاكثر من نصف ساعه فكانت ترتدي البدله المقطعه كشفت المحظور جعلت الجميع في حاله كبيره من البحث عن الزواج.

تعتبر صافيناز هي الراقصه الوحيده التي اتت من الخارج وتصدرت جميع الاخبار المنصات داخل الوطن العربي ونالت اعجاب الكثير من الجمهور بسبب الرقص الذي تقوم بتقديمه خلال الحفلات والمناسبات.

نشرت منصه اليوتيوب خلال ساعات ماضيه فيديو مسرب وممنوع من العرض للراقصه البطل صافيناز ويا تقوم بحضور احد المناسبات وكشفت عن المحظور امام الجميع اتفرج على الدلع.