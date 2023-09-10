انت الأن تتابع خبر بالبكيني ابو فتله بدون خجل أو حياء من أحد .. فتاة سعودية فائقة الجمال تفعل المستحيل وتثير غضب السعوديين بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال ط من غرفة نومه.. ومغرد كسحت سما المصري وصافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت في الآونة الأخيرة ظهور عدد كبير جدا من المقاطع المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا وخاصة في الدولة التي تعرف بالعادات والتقاليد أنها المملكة العربية السعودية التي ظهر فيها عدة مقاطع لا نساء ترقص بطريقة كبيرة وتحس علي الجرئة في نشر الفيديوهات.

حيث ظهر مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لا فتاة سعودية ترقص وبالكاد لا ترتدي اي ملابس علي جسدها حيث كانت ترتدي فستان من اللون الازرق الذي كشف كل شئ في جسدها وكانت الفستان لاصقة علي الجسم بصورة كبيرة وبدأت ترقص و تتمايل بصوره جذبت المتابعين نحوها.

وانهالت التعليقات عليها بصوره كبيره جدا حيث وصفها البعض بانها غلبت الجميع في رقصها مثل الراقصة صافيناز و لورديانا حيث بدأت تظهر جسدها المتناسق والرشيق وبدأت ترقص بطريقة في الروعة والجمال.

وبدأت انتقادات واسعه حول هذه الفيديو المثير للجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وبدأت الاعتراض عليها بصورة كبيرة.