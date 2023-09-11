انت الأن تتابع خبر بجرأة لم تتوقعها.. بدون خجل مشهد ممنوع من العرض بطولة ملكة جمال مصر مني ذكي خللععت البتاع واصاب الجميع بالذهول في فيلم أصحاب ولا عز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وفيلم “أصحاب ولا أعز” هو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers، الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة حول العالم لتصبح هذه النسخة هي الـ19، لذا تباينت ردود الفعل حوله ما بين معجب به، ومعترض على بعض الألفاظ والمشاهد فيه.

وبعد مشاهدتنا للفيلم، يمكننا الخروج ببعض الملاحظات عليه:

تأثير القمر

أصبحت فكرة تأثير القمر على الإنسان مطروحة في الأعمال السينمائية، فقصة “أصحاب ولا أعز” تدور حول حدوث خسوف كلي للقمر، واجتماع عدد من الأصدقاء لمشاهدة هذه الظاهرة، وخلال سهرتهم يلعبون لهبة تتسبب في اكتشاف العديد من الأسرار، ليشعروا أن القمر له تأثيره عليهم وعلى ما حدث بينهم.

وتأثير القمر ظهر أيضا مع فيلم “قمر 14” الموجود الآن في دور العرض السينمائية، والأحداث فيه أيضا تدور في ليلة اكتمال القمر، وتأثيرة على الإنسان ومزاجه، مع عدد من قصص الحب.