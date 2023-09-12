انت الأن تتابع خبر يادي الفضايح.. أمام الكاميرا وضعت في موقف حرج الراقصة صافيناز ملكة جمال روسيا وكشف هذه المنطقة في موقف محرج للغايه.. والجمهور كسحتي شمس الكويتية وملكة جمال لبنان والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت صافيناز فيديو لها على انستجرام خلال تجمعها مع عدد من أصدقائها وصديقتها الراقصات وكانوا يرقصون جميعهم على أغاني مختلفة.

وتعرضت الراقصة الاستعراضية صافيناز لموقف محرج للغاية وذلك بسبب تزحلق فستانها مما أدى لكشف منطقة بالكامل.

وتسببت الأغاني في حالة من الجنون لصافيناز حيث بدأت في الرقص بطريقة مثيرة وغريبة في نفس الوقت فبدأت في تحريك بطريقة سريعة مما أدى لوقوع الفستان من أعلى كاشفًا عن كل شيء.

وتكرر الموقف أكثر من مرة وفي كل مرة سيطرت صافيناز على الأمر بتعديل وضع ملابسها والعودة للرقص مرة أخرى.

أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .