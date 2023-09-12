انت الأن تتابع خبر خللعت ال بتاع.. عندما تحول المشهد الي حقيقة اقوى مشهد محذوف من العرض من فيلم أصحاب ولا عز بطولة القشطة مني ذكي بسبب ما حدث منها خلف الكاميرا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ربما يتعجب كثيرون، ممن شاهدوا الفيلم العربي “أصحاب ولا أعز”، الذي بدأت منصة نتفليكس العالمية عرضه قبل أيام، لحجم الضجة والانتقادات الحادة التي أثارها، في وقت يرى فيه نقاد، أن جل الانتقادات التي أُثارها الفيلم، جاءت ممن يعتبرون أنفسهم “حراس الفضيلة” في المجتمعات العربية، والذين يرون أنه من الخطأ، تعرية عيوب المجتمع حتى وإن كانت موجودة.

ومنذ مشاهدها الأولى تبدو أحداث الفيلم ،وهي تدور ضمن إطار اجتماعي، وبيئة لا تمثل القطاع الواسع من المجتمعات العربية، التي تعاني من هموم مختلفة، تلهث في غالبها وراء لقمة العيش، وتعاني من نقص الوقود، وغلاء الأسعار، وتدبير تكاليف معيشتها، فمعظم أبطال الفيلم، يبدون من طبقة أعلى من المتوسطة، تعيش حياة مختلفة، ولها همومها المختلفة.

غير أن الفيلم، تعرض إلى قضايا إنسانية واجتماعية مشتركة، ربما تتشارك فيها كل الطبقات، من قبيل الخيانة الزوجية والمثلية الجنسية، ودور وسائل الاتصال الحديثة في الإضرار بالعلاقات الزوجية، وقد انصب الجدل الذي لاحق الفيلم منذ بدء عرضه، على العديد من الجوانب

سنعرض لبعضها هنا وأهمها أولا: ما إذا كان يجب على الدراما بكافة أشكالها أن تعكس صورة حقيقية للمجتمع؟ ثانيا: قضية الممثل وكيف يراه الجمهور، في ظل الهجوم الذي تعرضت له واحدة من بطلات الفيلم، وهي الفنانة المصرية منى زكي، ثم قضية دور وسائل التواصل الحديثة، في تحويل أفراد الأسرة إلى صناديق أسرار مغلقة.