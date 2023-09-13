انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..دنيا بطمه بإطلالة ساحرة تخطف الانظار بجمالها علي حمام السباحة بالاحمر الناري..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري!! - اونلي ليبانون والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قليله الزهور على مواقع التواصل الاجتماعي الا انها تخطف بجمائها واناقتها ورشقتها وجمالها الفريد من نوعه والتي دائما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانه المغربيه دنيا بطمه التي اثارت ضجلا كبيرا جدا على صفحات السوشيال ميديا مؤخرا بسبب المشاكل العائليه مع زوجها محمد التركي دنيا بطمه هي فنانه مغربيه مشهوره جدا ولدت عام 1987 في المغرب.

ودائما ما تظهر الدنيا بطنه في الاغاني الشعبيه وتتميز بادائها الرائعه والصوت الجميل ودائما ما تثير الجدل حولها بسبب الظهور المتكرر لها على صفحات السوشيال ميديا وكذلك الملابس التي ترتديها الفنانه المغربيه دنيا بطمه

بدأت دنيا بطمة مشوارها الفني في سن مبكرة، حيث كانت تشارك في المسابقات الغنائية المحلية، وتعلمت الغناء من والدها الموسيقي عبد الحق بطمة. وفي سن الخامسة عشرة، أصدرت أول أغنية لها بعنوان “ماذا بعد”، وحظيت بإعجاب الجمهور.

ودائما ما تظهر الفنان المغربيه دنيا بطمه بمظاهر جريئه وقويه وجذابه للغايه تظهر فيها ملامحها الجميله وكذلك ملابسها الانيقه والتي تظهر بها على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات انستقرام حيث يتابعها كثير من المتابعين والجمهور من مختلف الجنسيات ومختلف

الى جانب المشاكل يعني عائليه التي جاءت من زواجها من رجل الاعمال المغربي محمد التركي الذي تزوجته لمده سنتين وانجبت منه طفلين ولكن بسبب المشاكل فقد تم الانفصال بينهما بشكل ودي في المشرق التي انتشرت بصوره كبيره جدا على صفحات السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.