هزة يمين وهزة شمال.. بقميص شفــــ ـاف يظهر ما تحته الفنانة سما المصري تتحدى أشهر راقصة فيفي عبده وصافيناز برقصة شرقية علي وحدة نص .. ومغرد غلبتي رهف القنون وشمس الكويتية

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رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سما المصري جمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام فيديو لها وهي تتحدث عن موقف حلا شيحة الأخير بعد خلعها الحجاب.

وأبدت المصري انزعاجها مما فعلته الفنانة الشهيرة بقولها :”انا ضد الي عملته حلا طالما لبست الحجاب متقلعوش”. وأضافت :”قريبا حنان ترك ستتخلى عن حجابها وافتكروا كلامي ده لان هي موضة وماشية بين الفنانات”.

وكتبت سما المصري تعليقاً على الفيديو كلمات تفيد نفس المعنى بقولها :” دي رساله للاستاذه حلا شيحه وحنان ترك هتروحوا مني فين؟ حنان هتقلع الحجاب زي حلا وافتكروا كده كويس. وأضافت :”علي فكره انا كنت لابسه الحجاب وانا صغيره بس كان غصب عني لكن انتوا مفروض لبستوه عن اقتناع بتقلعوه ليه”؟

الصور الأولى لـ سما المصري في برنامجها الديني بالحجاب

يذكر أن سما المصري أعلنت مؤخراً عن تقديمها لبرنامج ديني ترتدي فيه غطاء الرأس لكنها عادت وأكدت تأجيله بسبب بعض المشاكل الإنتاجية والأزمات المتعلقة بالضيوف من الدعاة التي كان من المقرر أن تستضيفهم في حلقات