ادلع يا مدلع بدون خجل.. كيوم امها فتاتان سعوديتان أبهرت الشباب بوصله رقص تحدت بها اشهر راقصة في العالم شاكيرا وسما المصري وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن وصلة رقص لفتاة وهي تقوم بوصله رقص هزة يمين وهزة شمال تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي بما فعلته في فيديو انتشر بقوه كبيره وأظهرت جمالها وهي تقوم بوصله رقص

والمهرجانات والحفلات الصاخبه في البلد العربي الاولى التي تهتم بالعادات والتقاليد والدين الاسلامي ونحن الان على موعد مع شيء جديد وهو بس فيديو مباشر يقومنا بالرقص بطريقه في غايه ويقومون ببعض الحركات مع بعضهم البعض داخل منزلهم.

وبناء يعملن على طريقه الرقصات في الرقص الشرقي ومنهم من قالت معلقه نحن نحب الرقص ونريد ان نفعل ما تشاء ولا احد يريد ان يقوم بتقييد حريتنا ونحن لا نفعل اي شيء يخالف للعادات والتقاليد.