الجديد شديد.. ملكة جمال لبنان تظهر في وصله رقص جديده بالاسود المفتوح من داخل غرفتها بالاحمر المكشوف هتوريك الدلع كله..ومتابع فرمت صافيناز لورديانا

انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. ملكة جمال لبنان تظهر في وصله رقص جديده بالاسود المفتوح من داخل غرفتها بالاحمر المكشوف هتوريك الدلع كله..ومتابع فرمت صافيناز لوردياناوالأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهرت النجمة والراقصة الاستعراضيه سما المصري علي و سائل التواصل الاجتماعي مجددا بنشر مقطع فيديو جديد لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وظهرت كل ما لديها في عالم الرقص والشهرة فإن سما المصري لا تمل ولا تمل من نشر فيديوهات عن حياتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا.

حيث مظاهره الفنانه سما المصري بطريقه في غايه الروعه والجمال في الفيديوهات التي تقوم بنشرها على حسابها الخاص حيث ظهرت على صفحتها الخاصه على موقع انستقرام وليست المره الاولى التي تقوم فيها سما المصري لنشر هذه الفيديوهات القويه للغايه منها تعرضت سما المصري الانتقادات شديده حاده بسبب الفيديوهات والرقصات التي تقوم بها في منزلها الامر الذي جعلها الان داخل السجن بامر قضائي نظرا

وهي ترتدي عبايه من اللون الاحمر المكشوف بدرجه كبيره جدا من ناحية الصدر والكتفين والتي تظهر بواسطه رقص على احد الاغاني الشعبيه علي اغاني الفنان حسن شاكوش والتي أحدث ضجة كبيرة جدا مما جعل الجمهور في حاله من الجدل الكبير جدا ولما تفعله سما المصري على مواقع السوشيال ميديا.