صنف باعنف مشهد في فيلم رساله الي الوالي.. مديرها جابلها قميص نوم فى المكتب شوف عمل معاها ايه المكتب ده جامد ؟! ماتيجي نجرب

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رياض - احمد صلاح - أقيم مساء الخميس حفل أمفار الخيري “المؤسسة الأمريكية لأبحاث الإيدز الخيري” على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76 هذا العام.

وللعام الثالث على التوالي يرعى “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” الحفل الخيري بحضور نخبة من ألمع نجوم هوليوود والنجوم المصريين والعربي منهم النجمة يسرا، كوين لطيفة، نادين نسيب نجيم، الإعلامية ريا أبي راشد، ادم لامبرث، جلاديس نايت، وبيبي ريكسا، جورجينا رودريجز، ايفا لونجوريا

وشهدت فعاليات مهرجان كان السينمائي منذ بدايتها يوم الثلاثاء 16 مايو العديد من الأحداث السينمائية العالمية إلى جانب عدد من العروض العالمية الأولى لأبرز صناع ونجوم السينما حول العالم.يذكر أن الألمانية إيريس كنوبلوك تترأس مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 هذا العام والتي تقام في الفترة من 16-27 مايو الجاري، خلفاً للإعلامي الفرنسي بيار ليسكور لتكون رئاستها هي الأولى لامرأة في تاريخ المهرجان الأشهر في العالم.