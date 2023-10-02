هزة يمين وهزة شمال .. فيديو مسرب من داخل غرفه النوم ربة منزل صاروخ تتحدي أشهر راقصة بوصلة رقص فاضحة من غرفة نومها مسحت سما المصري وصافيناز ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا، صور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وظهرت الراقصة البرازيلية لورديانا، في الصورة من اعماق البحر وهي تغطس مما أثار اعجاب متابعيها، وعلقت “الحياة تبدو افضل تحت الماء”

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.

ولفتت الراقصة لورديانا إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.