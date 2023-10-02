ركنت سما المصري علي الرف .. الصاروخ ملكة جمال البرازيل لورديانا مرجحت روبي وصافيناز باحلى وصلة رقص بلدي

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رياض - احمد صلاح - كشف طارق عبدالمحسن، الذي تتعامل معه وسائل الإعلام على أنه مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، في تصريح خاص لـ”الوطن” أنه ليس مدير أعمالها، وأنه صاحب شركة تنظيم حفلات وتيم أنيميشن وإنترتينمنت، مؤكداً أنها تعمل في شركته.

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يوضح “طارق” أن الراقصة لورديانا ضمن فريق يعمل في شركته الخاصة، قائلاً: “قصة مدير أعمالها يعني إنها هي نجمة النجوم وأنا ماشي وراها وبخلص لها ورقها، لا هي شغالة ضمن فريق في شركتي وأنا يعتبر الكفيل بتاعها هنا في مصر”. مؤكداً أن هناك حفلات ومشاركات في أفلام قادمة لـ الراقصة البرازيلية، بحسب مدير الشركة.

ليست “لورديانا” فقط هي الراقصة البرازيلية التي تعمل في شركة “طارق” فهناك راقصتان برازيليتان سيعلن عنهما قريباً: “بنحضر اتنين تانيين غير لورديانا، وبنجهزلهم ورقهم، ومضينا العقود، بس هما بيتجهزوا كويس عشان قريب هاينزلوا الملعب وبيتمرنوا كويس عشان يبقوا في نفس مستوى لورديانا”.