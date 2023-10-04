انت الأن تتابع خبر ركنت دانا جبر علي الرف.. القشطة ملكة جمال مصر سما المصري تفعل هذا الأمر مع حيوان وتعلق: نفسكوا تبقوا مكانه دلوقتي ..اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما ما بصير الفنانه المصريه والراقصه سما المصري الكثير من الجدل في السنوات الماضيه وذلك بسبب ما تقوم بنشره على حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي

نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، فيديو لها وهي ترضع قردًا.

وعلقت على الفيديو كاتبة: “برضع القرد دي آخرتها فعلًا كل الفانز نفسهم يبقوا قرود دلوقتي”.

وكانت سما المصري، قد نشرت مجموعة من الصور الجريئة بالمايوه، وأعلنت أنها تستعد لتقديم فيلم جديد يحمل اسم “لعنة المايوه”.