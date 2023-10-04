انت الأن تتابع خبر اجدع من شمس الكويتية ..وكما ولدتها أمها ربة منزل فائقة الجمال تفعل المحظور بوصلة رقص من داخل غرفه نومها وتتحدى أشهر راقصة سما المصري وفيفي عبده.. ومتابع كسحتي صافيناز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .

ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

وشرحت سماء المصري خلال الفيديو طريقة ليلة الدخلة بين العروسين ، وقالت ان الاوضاع اتغيرت

وتحرص الفنانه الاستعراضية سماء المصري بين الفينة والأخرى على نشر الفيديوهات المثيرة للجدل والاقرب للاباحية ، وهو ما دفع الكثير للمطالبة بالقبض عليها وفصلها من نقابة الفنانيين المصريين