انت الأن تتابع خبر بالصور من داخل البانيو.. عبير صبري بطلة فيلم عصافير النيل تثير انتقادات جمهورها بظهورها داخل “البانيو”والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة المصرية عبير صبري، غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها داخل البانيو في البرومو الرسمي لفيلم “اللي أختشوا ماتوا”.

عبير صبري، ظهرت شبه عارية في البانيو، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من قبل جمهورها، خاصة أن الفيلم منذ طرح الأفيش الخاص به وهو مطبوع بتصنيف “+16″، ضمه النشطاء إلى فئة الأفلام التي تحتوي على مشاهد مثيرة، وهو الأمر الذي نفاه إسماعيل فاروق، مؤكدًا أن هذا التصنيف لوجود مشاهد دموية لا يستحب للأطفال مشاهدتها.

الفيلم تدور أحداثه حول الفتيات اللاتي يعشن في بنسيون وحدهن وهو الأمر الذي يتسبب في وقوعهن بالعديد من الأزمات، ويشارك في بطولته كل من غادة عبدالرازق، عبير صبري، مروى، مروة عبدالمنعم، هيدي كرم، وسلوى خطاب، وإخراج إسماعيل فاروق.