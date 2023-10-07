انت الان تتابع خبر هزة يمين وهزة شمال.. أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص قوية لطالبات سعوديات في مدرسة تتحدي اشهر راقصة في الوطن العربي والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت عده فتيات في السعوديه وهي تقوم بواسطه رقص قويه للغايه عباره الشباب بما فعلته في مدرسه مشهوره وجعلت الجميع في ذهول بسبب ما فعلوه تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو بقوة كبيرة.

ويظهر هذا الفيديو المنتشر بقوه كبيره فتيات تقوم بوصله رقص داخل الفصل ما أثار غضب المتابعين

تتعمد الموديل سلمى الشيمي، إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، بسبب نشرها صور جريئة وملفتة للنظر بشكل كبير ومثير.

حيث تتصدر دائمًا عارضة الأزياء والموديل سلمي الشيمي، والمعروفة إعلاميًا بفتاة سقارة، محركات البحث في جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها مؤخرا مقطع فيديو قصير أثار الكثير من الجدل بين الشباب.

وقامت اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر فبراير الجاري 2023، عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بنشر مقطع فيديو جديد لها.

حيث ظهرت سلمى الشيمي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة والرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهي ترقص على نغمات مهرجان العمر راح جمايل، لمطربي المهرجانات سيف مجدي وطارق شئلشة، ومن توزيع محمد عبد السلام.