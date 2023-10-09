انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. سما المصري في فيديو جديد من داخل غرفه نومها بقميص النوم الاحمر تشرح ليلة الدخلة بهذا الشكل.. ومتابع الاحمر نار عليكي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الراقصات الاستعراضيه التي صاله وجالت في مصر والتي حصدت عدد كبير جدا من الجماهير والمتابعين على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام موقع تبادل الصور والفيديوهات حيث نشرت سما المصري فيديو جديد ولكن يختلف بطريقه كبيره جدا عن الفيديوهات التي تقوم بها ونشرها على حسابها الخاص.

وجاءت سما المصري بفيديو جديد تحكي قصه وكيف معامله الزوج لزوجته في ليله الدخله وما قامت به سما المصري من اشياء في هذا المقطع جعل الجميع يقوم بادخادها انتقادات واسعه ويطالبون من الجهات القضائيه التعامل مع الفنانه سما المصري ولما تقوم به من نشر فيديوهات خارجه تحس على نشر الفوضى وعلى نشر الفسق والفجور.

ولا تزال سما المصري تقوم بنشر هذه جعل الجمهور انتقدها بصوره كبيره جدا في الفتره السابقه بسبب ملابسها وكذلك بسبب الفيديوهات ونوعيه الفيديوهات التي تقوم بنشرها سما المصري.