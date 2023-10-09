انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. فيفي عبده في وصله رقص جديده داخل غرفه بالاسود الشفاف المفتوح البحري.. ومتابع احترمي سنك يا فوفه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل النجمه الكبيره والفنان الكبير فيفي عبده جبل حولها بصوره كبيره في الايام الكل من الماضيه حيث نشرت النجمه الكبيره فيفي عبده مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيفي عبده باطلاله في غايه الروعه والجمال حيث ابرزت فيها جمالها وانوثتها بطريقه كبيره جدا.

في مقطع فيديو وهي تقوم بوصله رقص من خلال الاجازه الصيفيه في الساحل الشماليه حيث ظهرت فيفي عبده بقميص اسود شفاف مقام الهواء بيع فكشف جزء كبير جدا عن ساقيها وصدرها العاري تماما.

فيفي عبده ان تكذب عدد كبير في الجنه من المتابعين اتجاهها في الفتره الماضيه نظرا لما تقوم به من نشر الفيديوهات على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام ولائما ما تنال فيفي عبده على اعجاب الكثير من المتابعين وكذلك الانتقادات الحاده التي توجه لها بسبب سوبر سنها وبسبب ما تقوم به على موقع التواصل الاجتماعي من نشر فيديوهات لها وهي تقوم بوصلات رقص.