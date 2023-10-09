انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. القشطه ملكة جمال لبنان ميس حمدان تنافس اشهر راقصة سما المصري وجوهرة بوصلة رقص فاضحة ومتابع: احلى من دانا جبر و فيفي عبده ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الاردنية ميس حمدان مقطع فيديو جديد ظهرت فهي وهي ترقص على إحدى الأغنيات العربية.

وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلةً: “عندي يوم في الأسبوع باعمل رياضة على مزيكا عربي، وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم، وبحرق كالوريز كتير عشان الحركه سريعة”.

وتابعت “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح، أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال بحسب الدستور المصرية”.

وتابعت “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح، أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال بحسب الدستور المصرية