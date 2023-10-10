انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..دنيا بطمة تخضع لعملية تجميل جديدة في هذه المنطقة بعد ظهورها في غرفة نومها..ومحمد الترك في رعب شديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداولت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة المغربية دنيا بطمة صدمت الجمهور حيث لاحظ الجمهور ومتابعين الفنانة دنيا بطمه تغير كبير في وجهها.

ظهرت دنيا بطمة بشكل غريب وذقن حادة مثلثة الشكل فظهرت بملامح مختلفة تمامًا ووجه غير متناسق الأمر الذي دفع الكثير من متابعيها للتساؤل عما إذا كان شكلها ناتجًا عن العمليات التي تقوم بها من وقت لا اخر من اجل تغير شكلها.

ودئما ما تقوم دنيا بطمه بتغير في شكلها الأمر الذي يعرضا الي انتقادات واسعه وقاسية بسبب عمليات التجميل التي تقوم بها والتغيرات الكبيرة التي تبهر بها جمهورها الكبير.

وتثير الجدل حولها بسبب الملابس التي ترتديها دنيا بطمه أو الشكل التي تظهر به من وقت لا اخر.