انت الأن تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. هو التمثيل كدا أجمل مشهد في تاريخ السينما بطولة سهير رمزي مع عادل امام جعلها بشكل والمخرج لم يستطع ايقافة في مشهد من فيلم رساله الي الوالي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشهد في تاريخ السينما المصريه ويعتبر هذا المشهد هو الاقوي بين الافلام بين الفنان عادل امام والفنانه سهير رمزي قامت منصه اليوتيوب بنشر فديو محذوف للفنانه سهير رمزي مع الفنان عادل امام

في مشهد قوي تم بعد نزوله ونشر الفيلم بساعات وصرحت الفنانه سهير رمزي علي انه من اقوي المشاهد التي قامت بأداة وانتشر الفديو بطريقه كبيره واثار جدلا واسع داخل الوسط الفني.. شاهد الفديو كامل

داخل السينما المصريه بين عادل امام وسهير رمزي

تصدرت الفنانه سهير رمزي وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل بعد فديو لها مع الفنان عادل امام وقامت الفنانه سهير رمزي امام الكاميرا شاهد الفديو قبل الحذف.