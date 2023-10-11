انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بالتايجر فيفي عبدة تشعل انستجرام بالرقص من الساحل الشمالي وتحتفل بعيد ميلادها.. ومتابع كل حاجه بانت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الانظار بجمالها منذ بدايه مشوارها الفني حيث بدات الفنان الجميله فيفي عبده في الايام القليله المقاضيه بالاحتفال بعيد ميلادها كليه الجزبت عدد كبير جدا من جمهورها نحوها بسبب الصور التي نشرتها الفنانه فيفي عبده على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه وتبادل الصوره وفيديوهات انستقرام.

الفنانه بيطلاله في غايه الروعه والجمال حيث نشرت مقطع فيديو قديم لها وهي تقوم بوصله رقص على احد الشواطئ وترتديه عبايه من اللون الاسود المفتوحه من جهه الصدر بطريقه كبيره جدا وكذلك نشرت الفنانه فيفي عبده مقطع فيديو وهي تقوم بوصله رقص على المسرح وهي ترتدي كاش مايوه اسود قصير جدا انا اظهر انوثتها وجمالها بطريقه في غايه الروعه والجمال.

وعلق المتابعون على الفنانه فيفي عبده بتعليقات حاده وانت قادره واسعه بسبب ما تقوم به الفنانه فيفيتها الصيفيه من نشر فيديوهات لها في سنها هذا وهي تقوم مباشره وكذلك انتقدوا الملابس المكشوفه التي ترتديها فيفي عبده وعلق متابعه على فيفي عبده احترمي سنك واحترمي بنتك ايه منظرها قدامك لما تشوفك بالطريقه دي.

اعجب متابعون اخرون بما تفعله الفنانه فيفي عبده رغم كبار سنها وتبرز قوامها المتناسق وجمال جسم بطريقه كبيره جدا وصف المتابعون الفنانه فيفي عبده بهذا التعليق وقال مغرد الدهن في العتاقي.