انت الأن تتابع خبر اجدع من ملكة جمال العالم جورجينا .. البطل وصل ربة منزل هزة يمين وهزة شمال بوصلة رقص قوية من داخل غرفه وتتحدى أشهر راقصة سما المصري وصافيناز.. ومتابع ضيعتي فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت ربه منزل المواقع ومحركات البحث في اتساعات الماضيه وذلك بعد مقامت بنشر فيديو جديد لها على حسابه على موقع انستغرام ويوتيوب وظهرت فيه وتقوم بواسطه رقص من داخل .

وانتشرت كثيرا هذه الفيديوهات في السنوات الماضيه وذلك بعدما كثرت الربح من مواقع السوشيال ميديا ومن ابرز مثال على ذلك فيديوهات انوش التي صدرت بها مواقع محركات البحث.

والغريب في الامر ان هذه الفيديوهات قد انتشرت بقوه كبيره واصبحت الفتيات لا تخجل من نفسها بسبب ما تقوم بفعل هي على مواقع التواصل الاجتماعي

ويبهر في هذا الفيديو المتداول بقوه على مواقع التواصل الاجتماعي ربه منزل وهي تقوم بواسطه رقص من داخل غرفه نوميات اظهرت جمالها وشبهها الكثيرون بانها بسبب ما تفعله قد غلبت العديد من الراقصات التي يقومون باثاره الجدل صافيناز وغيرهم