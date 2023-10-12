انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..سما المصري بالبيكيني على حمام السباحة بالاسود وتظهر صدرها بطريقه كبيره..ومتابع غلبت رنيا يوسف و لورديانا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جعلت من نفسها لا انتقادات العديد من المتابعين خلال الفتره الكبيره الماضيه والتي من خلالها اشتهرت الراقصه الاستعراضيه سما المصري وجعلت نفسها عرضه للانتقادات الواسعه بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام.

وظهرت سماء المصري في احدث ظهور لها على موقع التواصل الاجتماعي بالبكيني الاسود الذي ظهر اجزاء كبيره جدا من جسدها العاري تماما ودائما ما تقوم سما المصري بنشر مثل هذه الفيديوهات والصور الجريئه منها والتي تعتمد على اجزاء من جسدها تقوم بعرضها امام الكاميرات وتعرضها لجمهورها.

الذي جعل الجمهور في حاله شديده من الحزن والاستياء بسبب ما تقوم به سما المصري في بلد تتسم بالعادات والتقاليد وتعرف بان هذه الاشياء تعمل على نشر الفوضى ونشر الفسق والفجور داخل المجتمع المصري.