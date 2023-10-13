انت الأن تتابع خبر الجديد شديد..سارة سلامة بإطلالة مجنونة بالأبيض الشفاف المفتوح علي البحري في غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة سارة سلامة صيحة بحث جوجل ، بعد أن شارك متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة مرتديةً فستاناً أبيض نصف شفاف وبنطلون جينز.

نالت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معربين عن إعجابهم بإطلالتها الصيفية ، ودائما ما تتساءل الفتيات عن سرجمل سارة سلامة ورشيقها.

الفنانة سارة سلامة ، من الفنانين الذين يحرصون على الظهور بشكل مميز ورائع ، وكشف جمالها دائما.

جمالياً ، اعتمدت سارة سلامة على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها ، واختارت وضع أحمر الشفاه بألوان ناعمة تكشف جمالها