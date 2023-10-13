انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. فيفي عبده احتفل بعيد ميلادها 68 بهذا الطريقه من داخل غرفه نومها الاحمر الناري.. ومتابع فتحاها لي على البحر يا فنانه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانه الكبيره فيفي عبده يوم الاربعاء الماضي 26 من شهر ابريل بعيد ميلادها 68 والتي خاضت في مسيرتها العديد من الافلام السينمائيه والمسلسلات العربيه والدرامه المصريه التي حققت من خلالها شهره واسعه استطاعت ان تكون من احد نجمات الفن المصريه القديم والحديث حيث عاصرت تاجيل الذهبي للسينما المصريه والجيل الحديث للسينما.

عطيات عبد الفتاح ابراهيم هذا اسمها قبل الشهرة. ولدت في 24 أبريل 1953 في القاهرة. ولدت لأب ضابط شرطة رفض دخولها إلى عالم الفن والرقص الاحترافي ، فهربت مع عمها لدخول هذا العالم.

حيث احتفلت فيفي عبده ونشرت مقطع فيديو لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام وهي تحتفل بعيد ميلادها حيث كانت ترتدي فستان مكشوف بدرجه كبيره واحتفلت فيفي عبده في عيد ميلادها بطريقه غايه الجمال في منزلها.

تزوجت فيفي عبده من رجل أعمال وأنجبت ابنتها الكبرى عزة. انفصلت عنه وتزوجت عدة مرات ، لكن زوجها الحالي رجل الأعمال الفلسطيني محمد الديراوي أنجب هنادي.