الامارات | قائد عام شرطة دبي يشيد بجهود لجنة تأمين فعاليات رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بجهود فرق عمل لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، ومهنيتهم في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية عالية، التي أثمرت نجاح احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، وذلك بفضل التكاتف والتضامن بين 55 جهة حكومية وخاصة، وصولاً إلى إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.

وأكد الفريق عبدالله خليفة المري أن احتفالية رأس السنة تعد من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكل الشركاء، حرصت على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة، مثنياً على التنسيق الاحترافي في 32 موقعاً بالإمارة شهدتها الاحتفالات، والحرص على تسيير الانتقالات للجمهور إلى أماكن الفعاليات والعروض والألعاب النارية بأمن وسلاسة.

