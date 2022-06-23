نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات ترفع أعلامها معلنةً انتهاء الحداد الرسمي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء انتهاء فترة الحداد الرسمي على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”.

ورفعت دولة الإمارات أعلامها معلنةً انتهاء الحداد الرسمي في البلاد والذي امتد 40 يوماً.

وبحسب “وام”، تبقى مسيرة المغفور الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” نبراساً تقتدي به الأجيال بعد أن ترك إرثاً حافلاً بالعطاء والإنجاز وبصمات خالدة في شتى المجالات التنموية والإنسانية.

وشيعت البلاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله” في 13 مايو الماضي بعد رحلة عطاء امتدت لـ74 عاما سطر خلالها إنجازات خالدة على المستوى المحلي والعربي والدولي.

و شهدت الإمارات خلال 40 يوماً توافد زعماء العالم و كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية الذين قدموا تعازيهم بفقيد الوطن الكبير فيما استقبلت سفارات الدولة بالخارج وفود المعزين الرسمية والشعبية.