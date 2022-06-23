نشكركم على متابعتكم خبر أبوظبي للصحة العامة يواصل تحديثاته للتطبيق الإلكتروني “الأداء” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يونيو 2022 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة عن آخر المستجدات في التطبيق الالكتروني “الأداء” والذي تم إطلاقه بهدف أتمتة وإدارة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مستوى الإمارة وتحسين مستوى الالتزام بالمتطلبات ذات العلاقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

ومنذ إطلاق التطبيق الالكتروني في عام 2016 قام المركز بتسجيل نسبة 84 في المائة من الجهات الحكومية العاملة في إمارة أبوظبي بهدف تطبيق متطلبات السلامة والصحة المهنية فيما تم تسجيل نسبة 57 في المائة من منشآت القطاع الخاص المستهدفة ضمن تسعة قطاعات رئيسية في إمارة أبوظبي تشمل البناء والإنشاء والنقل والطاقة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والصناعة والنفايات والغذاء.

و قال سعادة مطر سعيد النعيمي مدير عام المركز : “في إطار حرصنا على تحسين جودة الحياة لدى جميع المواطنين والمقيمين نواصل استثمارنا في كل ما يُعزز رفاهية المجتمع وعافيته ويرتقي بالمعايير المتعلقة بظروف العمل لدى جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في إمارة أبوظبي”.

و أضاف : ” يسهم التطبيق الإلكتروني “الأداء” في توفير آلية فعّالة لتعزيز جهودنا في هذا الصدد من خلال تسهيل عمليات الرقابة على متطلبات السلامة والصحة المهنية وتوفير قاعدة بيانات مركزية تساعدنا في اتخاذ القرارت المناسبة لوضع البرامج اللازمة لخفض الأخطار والتحكم في المخاطر في أماكن العمل”.

و أكد أن فكرة أتمتة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية جاءت لتواكب التطورات التنموية في الإمارة وتنبع من تركيزها على العنصر البشري لإيمانها بأن الحفاظ عليه سليما و معافى مسؤولة وطنية يجب أن تنهض بها جميع الجهات ذات العلاقة بما يمكنه من ممارسة دوره المنتج في المجتمع بفعالية وكفاءة بعيداً عن احتمال تعرضه للإصابات والأمراض أثناء العمل .

و أشار إلى أن التطبيق الالكتروني “الأداء” ساهم في رفع مستوى إلتزام الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص وتسهيل عمليات الإبلاغ عن الحوادث المهنية واستكمال تقارير التحقيق فيها، ورفع تقارير التدقيق وتقارير أداء السلامة والصحة المهنية.

يعتمد تسجيل المنشآت في التطبيق الإلكتروني على تقييم المخاطر المترتب على أنشطتها بناء على معايير محددة من قبل المركز حيث يطلب من المنشآت عالية المخاطر تطوير أنظمة إدارية للسلامة والصحة المهنية لضمان خفض الأخطار والتحكم في المخاطر والمحافظة على صحة العاملين.

و يقوم ” مركز أبوظبي للصحة العامة ” بإصدار شهادة اعتماد للجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص عالية المخاطر بعد اعتماد أنظمتها تمتد صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات ويتبع ذلك رقابة دقيقة من خلال التدقيق وتقارير الأداء الدورية .

ويواصل المركز تحديث تطبيق “الأداء” وترقيته لتشجيع مزيد من الجهات المستهدفة على التسجيل وتسهيل الحصول على تجربة استخدام فعالة بطريقة سلسة.