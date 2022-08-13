نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الاتحاد السويسري يستقبل عبدالله بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

تسلم فخامة إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري، ووزير الخارجية، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تتضمن دعوة فخامته لزيارة دولة الإمارات في إطار الحرص على تعزيز وتعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد جاء ذلك خلال استقبال فخامته في مدينة لوكارنو بسويسرا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث سلم سموه فخامته الرسالة الخطية.

ونقل سموه لفخامته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لسويسرا النماء والازدهار.

من جهته، حمّل فخامته سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

كما تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي الإماراتي السويسري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وناقش الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب فخامة إيجناتسيو كاسيس بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

بدوره، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حريصة على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع سويسرا بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين ويخدم مصالحهما المشتركة، مشيراً إلى وجود مجالات واعدة للشراكة بين دولة الإمارات وسويسرا تسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار المستدام في البلدين الصديقين.

وبعد اللقاء، رافق فخامة إيجناتسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في زيارة إلى حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا، كما حضرا حفل الاستقبال الذي أقيم في إطار فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي ويعد من أعرق المهرجان الفنية في العالم وتأسس عام 1946.

وزار الجانبان مقر مجموعة شيندلر السويسرية لإنتاج المصاعد والسلالم الكهربائية التي تعد أحد أكبر وأعرق الشركات العالمية المتخصصة وتأسست عام 1872، واطلع سموه خلال الزيارة على مرافق الشركات المختلفة وخطوط إنتاجها والتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها.

كما تعرًف سموه على البرنامج التدريبي المتخصص التي توفره مجموعة شيندلر السويسرية للطلبة لتأهيلهم بالشكل الأمثل للعمل في الشركة بعد التخرج.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالتقدم الصناعي الذي تشهده سويسرا وحرصها على تمكين الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء ورافق سموه خلال الزيارات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري وسعادة عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.