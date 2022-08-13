نشكركم على متابعتكم خبر سفارةالإمارات في مسقط توجه تنبيهاً للمواطنين المتواجدين في سلطنة عمان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

أهابت سفارة الإمارات في مسقط، بالمواطنين المتواجدين في سلطنة عمان، أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في السلطنة، وذلك بشأن المنخفض المداري وما يصاحبه من أمطار بدءاً من يوم السبت ولعدة أيام قادمة.

ولفتت السفارة إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع السفارة على الرقم 0097180024، متمنية السلامة للجميع.

هذا وذكرت السفارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في سلطنة عُمان.