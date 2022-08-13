نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتألق في مؤشر بنية الذكاء الاصطناعي التحتية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 12:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

احتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والعاشر على مستوى العالم، في مؤشر البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الصادر عن “تورتوس”.

وأوضح الموقع الشبكي البريطاني أن الإمارات تفوقت في المؤشر على سويسرا، تايوان، ألمانيا، فرنسا، وكندا. والتي جاءت في المراكز من 11 إلى 15.

كما تفوقت على كافة الدول الاسكندنافية، حيث جاءت النرويج، السويد، والدنمارك في المراكز من 16 – 18، وإيسلندا في المركز 20، وفنلندا 22.

وتفوقت الإمارات على المملكة المتحدة التي نالت المركز 23 ونيوزيلندا 26 وأستراليا 38. فيما كانت صدارة المؤشر للصين، تلتها هونغ كونغ ولكسمبورغ والولايات المتحدة ثم إيرلندا وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة وهولندا في المراكز من 4 حتى 9 على التوالي.

كما حصلت الإمارات على المركز الـ13 عالمياً في مؤشر الاستراتيجيات الحكومية للذكاء الاصطناعي. وحصدت الصدارة عربياً والمرتبة 23 عالمياً في مؤشر تطور الذكاء الاصطناعي.

ونالت المركز27 عالمياً ضمن مؤشري “البيئة التشغيلية للذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التجارية للذكاء الاصطناعي”.