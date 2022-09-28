نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات وسلطنة عمان توقعان 16 اتفاقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 11:56 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت دولة الإمارات وسلطنة عمان 16 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجال الطاقة، والتعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات. ومجال النقل البحري، والتعاون والاستثمار في مجالات الصناعة.

كما وقعت في مجال التعاون بين شركة “قطارات عمان” وشركة “الاتحاد للقطارات”، وبين المجموعة العمانية للاتصالات وتقنية المعلومات “مجموعة الذكاء”، وبورصة مسقط وسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتداول شركات الوساطة عن بعد من خلال التداول الإلكتروني.

وتضمنت الاتفاقيات تأسيس شركة مشتركة باستثمارات بلغت نحو مليار و160 مليون ريال عُماني بين “قطارات عمان” و”الاتحاد للقطارات”. لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية.

وشملت الاتفاقيات عمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية، والتعاون بين شركة مسقط للمقاصة والإيداع. وشركة سوق أبوظبي للأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعمليات الإدراج المزدوج للأوراق المالية.

كما وقعت في المجال الثقافي والشبابي، والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وسلامة الغذاء، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني. والأخبار وتبادل المعلومات، وتبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.