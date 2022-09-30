نشكركم على متابعتكم خبر باكتتاب يبدأ اليوم.. “برجيل” القابضة تُعلن عن النطاق السعري للسهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة برجيل القابضة، اليوم عن النطاق السعري للسهم وبدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

‎ وبحسب “وام”، تبدأ فترة الاكتتاب اليوم، 30 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 للشريحة الأولى / المستثمرون الأفراد والمستثمرون الآخرون في دولة الإمارات/ وللشريحة الثانية /المستثمرون المحترفون/.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 2.00 إلى 2.45 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة ستتراوح بين 2.7 مليار إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022.

ومن المتوقع أيضاً إدراج و تداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022.

يتوقع المساهم البائع بيع 350.331.555 سهماً، والتي تمثل 7% من رأس مال الشركة المصدّر، مع احتفاظ المساهمين البائعين بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل انتهاء فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات.

ويشمل الطرح أيضاً 200.397.665 سهماً جديداً ستصدره الشركة، وهو ما يمثل 4% من رأس مال الشركة المصدّر. وسيصل حجم الطرح في حال بيع جميع الأسهم المعروضة إلى ما يقرب من 300 مليون إلى 368 مليون دولار أمريكي.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء الأوامر ومن المتوقع الإعلان عنه في 5 أكتوبر 2022. ومن المتوقع الانتهاء من الطرح وإدراج الأسهم بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لظروف السوق ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسيتم إرسال إشعار بالتخصيص إلى المكتتبين في الشريحة الأولى الذين تمت الموافقة على طلبات الاكتتاب الخاصة بهم في 8 أكتوبر2022 و سيتم إعادة المبالغ الفائضة بداية من 10 أكتوبر 2022.