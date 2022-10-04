نشكركم على متابعتكم خبر السفير الإماراتي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية بيلاروسيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 04:57 مساءً - متابعة- بتول ضوا

خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في عاصمة جمهورية بيلاروسيا مينسك. قدم سعادة إبراهيم سالم المشرخ، أوراق اعتماده إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سفيرا فوق العادة لدولة الإمارات لدى الجمهورية.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بيلاروسيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين