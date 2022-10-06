الشارقة تُخفّض رسوم رخصة مزاولة المهن الإجتماعية

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – نغم حسن

خفضت إمارة الشارقة رسوم الحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية، والتي تمنحها إدارة الرخص الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية، الجهة المعنية بتنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة.

وبحسب “البيان”، قالت خلود النعيمي مدير إدارة الرخص الاجتماعية، إن القرار جاء سعياً لتقديم أفضل الخدمات في الإمارة على المستوى الحكومي وتحقيق رضا المتعاملين معها وشركائها واستجابة لمقترحاتهم. ويقضي القرار بتخفيض رسوم تكلفة استخراج الرخصة المهنية في الإمارة، لتخفيف الأعباء المالية على المهنيين الراغبين في الحصول على رخصة مهنية لممارسة أي من المهن الاجتماعية وفق الإجراءات والشروط المقررة، حيث تم إلغاء رسم تقديم طلب الرخصة لتصبح خدمة تسجيل الطلب بالمجان، كما تم تخفيض رسم إصدار الرخصة لتصبح بقيمة 300 درهم، كما أصبح رسم تجديد الرخصة 300 درهم عوضاً عن الرسم السابق .

وثمنت النعيمي، قرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2022 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2018 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة الشارقة، وذلك تلبية لمقترح دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تخفيض رسوم الحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية وفقا للقرار المعني بتنظيم المهن الاجتماعية في الشارقة باعتبارها السلطة المعنية بالإمارة بتنفيذ أحكامه، بحيث يحظر مزاولة المهن الاجتماعية في الإمارة دون الحصول على ترخيص مسبق .

واستطردت قائلة، أن إدارة الرخص الاجتماعية تتبع منهجية واضحة لتحسين خدماتها وتطويرها وفق أعلى المعاير العالمية بما يتلائم مع الفئات المستهدفة منها وذلك من خلال أهدافها الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تنظيم القطاع الاجتماعي في الشارقة وتقديم خدمات نوعية ذات جودة عالية من قبل مهنين مؤهلين علميا وفق ترخيص المهن الاجتماعية اللازمة في تقديم الخدمة، وذلك في سبيل استدامة الخدمات المقدمة للفئات الاجتماعية الأكثر عرضة للضرر وتحقيق الدور الرقابي على مقدمي الخدمات الاجتماعية، واقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة وذلك من منطلق مسؤولياتها تجاه المجتمع.

وبعد قرار التخفيض، لاقى قسم الترخيص الاجتماعي التابع لإدارة الرخص الاجتماعية إقبالاً كبيراً من قبل المهنيين الاجتماعيين من مختلف المنشآت الاجتماعية لتسجيل على طلب الحصول على رخصة مهنية عبر رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني لدائرة الخدمات الاجتماعية: https://sssd.shj.ae/e-service?app=licProfessional

وتواصل إدارة الرخص الاجتماعية بالعمل على حصر المهنين الاجتماعين المزاولين للعمل بإمارة الشارقة وتوجيههم عبر التوعيات الشهرية للمنشآت للحصول على رخصة مزاولة المهنة الاجتماعية، بهدف تحقيق الجودة في الخدمات وتصحيح مسارها والقضاء على الممارسات السلبية لتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي من مخرجات المهنة.