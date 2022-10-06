نشكركم على متابعتكم خبر مركز النقل المتكامل يعلن عن مواعيد خدماته خلال العطلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 6 أكتوبر 2022 03:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين. وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام “درب” للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة المولد النبوي الشريف. والتي تصادف يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022.

وأضاف: “يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي درب ودربي للهواتف الذكية. وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850. ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع”.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر. كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.

ولفت مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف. وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

وأعلن المركز أن رسوم نظام التعرفة المرورية “درب” ستكون مجانية خلال عطلة المولد النبوي الشريف، وذلك يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022. على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة. أفاد المركز بأن خدمات الحافلات ستعمل حسب جدول مواعيدها الموحدة المتبعة طوال أيام الأسبوع.