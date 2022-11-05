نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإثيوبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 5 نوفمبر 2022 08:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي دمقي مكونن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي في أبوظبي.

وبحسب “وام”، بحث سموه ومعالي دمقي مكونن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين.

كما ناقش سموه ومعالي دمقي مكونن عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإعلان اتفاق السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا بين جبهة تحرير تيغراي و الحكومة الاثيوبية، مشيدا بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الاثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق الذي يدعم تطلعات إثيوبيا وشعبها الصديق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.

كما أعرب سموه خلال لقائه معالي دمقي مكونن عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة الإماراتية الاثيوبية وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.