نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الوزراء العراقي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 05:59 مساءً - متابعة _ لمى نصر:

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى دولة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، بمناسبة منح الثقة لحكومته من قبل البرلمان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى دولة محمد شياع السوداني.