نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن بوفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 يناير 2023 07:54 صباحاً - متابعة – لجين اسماعيل :

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تعزية إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بوفاة الدكتور عبدالسلام المجالي رئيس الوزراء الأردني الأسبق.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.