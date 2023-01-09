“دبي للسلع المتعددة” يستقطب 3,049 شركة جديدة خلال 2022 

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 يناير 2023 04:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة – المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع – عن استقطابه 3,049 شركة جديدة إلى دبي خلال عام 2022.

وبحسب” وام”، مع ارتفاع العدد بنسبة 23% على أساس سنوي يكون المركز قد كسر الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 حيث سجل آنذاك 2,485 شركة جديدة.

ويعزى هذا النمو القياسي إلى الطلب الكبير الذي شهده المركز من الأسواق الدولية واستمرار زخم نشاطه القوي في قطاعات السلع الرئيسية والطلب المتزايد من شركات البلوك تشين وتقنيات الويب 3 على المساحات المكتبية في مركز كريبتو التابع للمركز حيث ارتفع عدد الشركات الأعضاء المسجلة في مركز كريبتو الآن لأكثر من 500 شركة. وكان التزام المركز المستمر بتعزيز سهولة تأسيس وممارسة الأعمال التجارية في دبي الأثر الكبير في دعم النمو القوي في المجالات المذكورة.

و قال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي إقليمياً عمل المركز بكفاءة خلال عام 2022 على تسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجيته الطموحة للنمو مُركزاً على تقديم كل أشكال الدعم الممكن لتعزيز نمو وازدهار الشركات الأعضاء فيه العاملة في القطاعات الواعدة وعالية التأثير مثل تقنيات الويب 3 والبلوك تشين والسلع والتجارة العالمية. ويعكس الأداء غير المسبوق الذي سجله المركز في العام الماضي تسارع وتيرة نمو أعماله كما يسلط الضوء على القيمة الكبيرة التي يضيفها “دبي للسلع المتعددة” إلى كل شركة عضو مسجلة فيه”.

وأضاف: “غالباً ما أنظر إلى عدد الشركات الجديدة المسجلة لدينا كمقياس للنشاط التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. وبالتالي تُظهر هذه الأرقام القياسية التي حققناها في العام الماضي ثقة المستثمرين المتنامية في اقتصاد الإمارة وتزايد الفرص التي تقدمها دبي لكل من يطمح للنمو والازدهار”.

من جهتها قالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: “إن ما حققه المركز من زيادة سنوية كبيرة بنسبة 23% في عدد الشركات الجديدة المسجلة فيه لتصل إلى 3,049 شركة جديدة خلال عام 2022 يرفع سقف طموحاته للنمو. وفي ظل وجود عدد من المشاريع الجديدة المهمة قيد التنفيذ والتفاني المستمر لجميع أفراد فريق عمل مركز دبي للسلع المتعددة فإنني واثقة من قدرتنا على مواصلة زخم النمو هذا خلال عام 2023. نتطلع خلال العام الجديد لترسيخ المكانة القوية والسمعة المرموقة لمركز دبي للسلع المتعددة عبر تعزيز خدماته وتطوير عروضه وبناء شراكات جديدة في جميع أنحاء العالم بما يسهم في النهاية في استقطاب تدفقات تجارية جديدة عبر دبي”.

وفي ظل مواصلة تقنيات البلوك تشين والويب 3 اليوم خلق تأثيرات اقتصادية واجتماعية إيجابية بشكل متزايد في جميع القطاعات والصناعات فقد شهد مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة نمواً سريعاً خلال عام 2022 حيث يضم حالياً أكثر من 500 شركة مما يجعله أكبر تجمع لشركات التشفير والبلوك تشين في المنطقة.

وكان المركز قد أبرم شراكة مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية “برينك” لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من صندوق “برينك” لمسرّعات الأعمال.ستدعم هذه الشراكة المهمة النمو السريع لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3 على المدى الطويل كما ستُضفي مزيداً من الزخم على خدمات القيمة المضافة التي يقدمها مركز “كريبتو.”

وفي انعكاسٍ لسعيه لتسخير التكنولوجيا المتقدمة في سبيل النهوض بتجارة السلع وإضافة قيمة لهذه المنظومة المشتركة عقد المركز شراكة مع “سيف جولد” و”كومتك جولد” لترميز سبائك الذهب الموجودة في مرافق التخزين بدولة الإمارات العربية المتحدة.وسيتم دعم كل سبيكة ذهب بضمان من منصة “تريد فلو” من مركز دبي للسلع المتعددة مما يعني سهولة أكبر في تداول الأصول الرقمية وميزة الأمان الإضافي والشفافية والربط بأصول حقيقية مع ضمان “تريد فلو”.

كما شهدت بورصة دبي للماس – أكبر منشأة لمناقصات الماس في العالم – طلباً قوياً من الشركات التي تستضيف مناقصات ومزادات الماس والأحجار الكريمة.

وتعد دبي واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتجارة الماس الخام والمصقول كما تواصل تعزيز مكانتها في مجالات الأحجار الكريمة الملونة والماس المُصنّع في المعامل. وبفضل مساهماتها الرائدة للنهوض بالقطاع وتطويره تم ترشيح دولة الإمارات لرئاسة عملية كيمبرلي لعام 2024 عقب توليها منصب نائب الرئيس في عام 2023. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة كونه الشريك الرسمي للنسخة الثانية من معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا الذي تستضيفه دبي في فبراير المقبل كما يستضيف المركز المؤتمر السنوي للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة خلال الشهر نفسه.

وشهدت النسخة العاشرة من “مؤتمر دبي للمعادن الثمينة” مشاركة واسعة بحضور المئات من قادة قطاع المعادن الثمينة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص القائمة حالياً في قطاع الذهب والمعادن الثمينة.

وعالج مركز الشاي التابع لمركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 42 ألف طن متري من الشاي السائب و8200 طن متري إجمالاً من الشاي المعبأ ذي القيمة المضافة بما في ذلك حوالي 400 مليون كيس شاي. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 27٪ مقارنة بالعام 2021 وبالتالي سجل مركز الشاي رقماً قياسياً جديداً من حيث إجمالي كميات الشاي التي تعامل معها المركز.

كما قام مركز القهوة بتخزين ومعالجة أكثر من 4,000 طن متري من البن الأخضر والمحمص من مجموعة واسعة من الأسواق المنتجة في جميع أنحاء أمريكا الوسطى والجنوبية وآسيا وأفريقيا.

وشهد المركز انضمام 57 عضواً جديداً خلال العام مما يدل على القيمة الكبيرة التي يضيفها المرفق إلى سلسلة توريد القهوة العالمية. كما دعم مركز القهوة صناعة القهوة العالمية من خلال استضافة مجموعة من الفعاليات بما في ذلك أول بطولة لتحميص القهوة في الشرق الأوسط وبطولة الإمارات الوطنية للقهوة المختصة “الآيروبريس” إضافة إلى ذلك تعاون مركز القهوة مع شركتي “كوإكس” (COEX) و”جمعية البن والكاكاو الفيتنامية” ضمن إطار نسخة 2022 من معرض القهوة الفيتنامي.

وسجلت منصة “تريد فلو” التابعة للمركز -وهي سجل مركزي رقمي بالكامل تتمثل مهمتها في تسجيل حيازة وملكية السلع المخزنة في منشآت تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها – قيمة إجمالية بلغت 1.63 تريليون درهم 445 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 48٪ عن عام 2021.

حقق مركز دبي للسلع المتعددة إنجازات كبيرة فيما يتعلق بمشروعه التطويري الجديد منطقة أبتاون دبي حيث من المقرر انتهاء أعمال البناء في أبتاون تاور وتسليمه في أوائل عام 2023.

وواصل مركز دبي للسلع المتعددة دوره الرائد في الترويج لدبي كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022 حيث أجرى حملات ترويجية حضورية وافتراضية في 21 سوقاً حول العالم. وعقد المركز 15 فعالية تحت مظلة حملته الترويجية المباشرة “وجد من أجل التجارة” في 10 دول مختلفة إلى جانب سبع فعاليات افتراضية استقطبت ما مجموعه 217 مشاركاً رفيع المستوى.

كما أصدر النسخة الرابعة من تقريره السنوي “مستقبل التجارة” والذي يقدم توصيات مهمة للحكومات والشركات في العالم للدفع قدماً بمسيرة التجارة العالمية.

و حصل مركز دبي للسلع المتعددة على جائزة “أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2022” من مجلة “إف دي آي” التي تصدر عن صحيفة “فاينانشال تايمز” وذلك للعام الثامن على التوالي. كما حصل على جوائز مثل “أفضل منطقة حرة للعام لكبرى الشركات التجارية – عالمياً” و”أفضل منطقة حرة للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة – الشرق الأوسط” وجائزة “التميز العالمي في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” وغيرها من الجوائز.