نشكركم على متابعتكم خبر “لينكدإن” تؤكد ثقة العاملين في الإمارات بحياتهم المهنية وزيادة رواتبهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 يناير 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

بينت نائج دراسة جديدة أجرتها منصة “لينكدإن”، أن غالبية العاملين في دولة الإمارات يشعرون بالثقة حيال حياتهم المهنية وواثقون حيال طلب زيادة الرواتب.

وأشارت الدراسة إلى أنه “بالرغم من تباطؤ مستويات التوظيف بمقدار 10.1% خلال شهر ديسمبر من العام 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021. إلا أن “74% من الموظفين واثقون في الحصول على وظيفة جديدة. بينما أعرب 10% فقط منهم عن عدم شعورهم بالثقة حيال الموضوع نفسه”.

كما أوضحت البيانات أن “74% من المهنيين في الإمارات لديهم مستويات عالية من الثقة في التقدم الوظيفي والبحث عن فرص جديدة. بينما قال سبعة من أصل 10 من المشاركين في الاستطلاع أنهم يشعرون بالثقة حيال طلب زيادة في الراتب”.

وكشفت الدراسة أنه “بالرغم من ثقة الموظفين في استمرار تقدمهم في أدوارهم الحالية، فإن 77% منهم يفكرون في تغيير وظائفهم خلال عام 2023”.

وأضافت أن “أهم ثلاثة أسباب تدفع الموظفين لتغيير وظائفهم، هي الزيادة في الراتب، والرغبة في الموازنة بين الحياة الاجتماعية والعملية. وثقة المستجيبين في قدرتهم على الحصول على فرص أفضل”.