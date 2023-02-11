نشكركم على متابعتكم خبر بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية.. “طيران الإمارات” يدشن جسراً جوياً لإغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 فبراير 2023 07:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تدشن طيران الإمارات جسراً جوياً، بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية IHC، لنقل الإمدادات العاجلة والمواد والمعدات الطبية، لدعم جهود الإغاثة على الأرض وأنشطة البحث والإنقاذ في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا. ومن المقرر أن تنطلق رحلتا طيران الإمارات «ئي كيه 121» و«ئي كيه 117»، الجمعة، وعلى متنهما الشحنات الأولى من الإمدادات، التي تتكون من بطانيات حرارية وخيام عائلية من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين UNHCR، تليها حمولة الإغاثة من الأطقم الطبية ومواد الإيواء المقدمة من منظمة الصحة العالمية WHO وبرنامج الغذاء العالمي WFP؛ وذلك بتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.

وتخطط «الإمارات للشحن الجوي»لتخصيص طاقة شحن تصل إلى 100 طن من مواد الإغاثة الإنسانية على مدار الأسبوعين المقبلين عبر عمليات رحلاتها اليومية إلى إسطنبول. وسوف تتسلم منظمات محلية الإمدادات الطارئة من طيران الإمارات، لنقلها إلى المناطق المتضررة في جنوب تركيا وشمال سوريا، ودعم فرق الطوارئ على الأرض وتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لمئات الآلاف من الأشخاص المتضررين من الزلازل.