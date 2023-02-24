نشكركم على متابعتكم خبر “أدنوك للغاز” تعلن النطاق السعري للأسهم وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 فبراير 2023 07:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “أدنوك للغاز”، شركة معالجة غاز متكاملة وعالمية المستوى، اليوم عن النطاق السعري وبدء فترة الاكتتاب في الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبحسب “وام”، تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 إلى 2.43 درهم للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 47.0 مليار دولار إلى 50.8 مليار دولار (172.7 مليار درهم إلى 186.5 مليار درهم).

وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” (“أدنوك” أو “المساهم البائع”) بيع 3,070,056,880 سهماً عادياً، تمثل حوالي 4% من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات ورهناً بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة .

وفي حال بيع جميع الأسهم المعروضة، سيتراوح حجم الطرح من حوالي 1.9 مليار دولار إلى 2.0 مليار دولار (6.9 مليار درهم الى 7.5 مليار درهم). ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي يوم الجمعة 3 مارس 2023.

يذكر أن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:

(1) الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات وينقسم إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات، و(ب) موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات، و(ج) الموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها .

(2) للمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (“الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين”).

وتبدأ فترة الاكتتاب في الطرح العام اليوم، الخميس 23 فبراير 2023، وستستمر حتى يوم الأربعاء 1 مارس 2023 للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات.

وتبدأ فترة البناء السعري للطرح اليوم الخميس 23 فبراير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 2 مارس 2023 للطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح وقبول الإدراج يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023، رهناً بأوضاع السوق المواتية والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج.

و سيتم إرسال إشعار التخصيص للطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات يوم الأربعاء 8 مارس 2023، مع استرداد مبالغ الاكتتاب الفائضة وإرسال خطابات التخصيص أيضاً اعتباراً من يوم الأربعاء 8 مارس 2023.

وقد تم تعيين شركة موليس اند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي) كمستشار مالي مستقل للشركة.

و تم تعيين بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمديري الاكتتاب المشتركين.

كما تم تعيين كل من بنك أبوظبي التجاري، وأرقام كابيتال المحدودة، وبي إن بي باريباس، ودويتشه بنك إيه جي – فرع لندن، وشركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة /التي تعمل بالاشتراك مع شركة إي إف جي هيرميس الإمارات/ وشركة إنترناشونال سيكوريتيز إل إل سي بصفة مدراء السجل المشتركين، فيما تم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، وتعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الماريه المحلي، بصفة بنوك تلقي الاكتتاب.

لن يكون بنك اتش اس بي سي ميدل ايست ليمتد او أي من حلفائه مسؤولا عن المشاركة في تسويق او إدارة أي جزء من الطرح الخاص بالأفراد في دولة الامارات للأشخاص الطبيعيين.

وفي 22 فبراير 2023، أبرم المساهم البائع والشركة اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من المستثمرين الأساسيين (“المستثمرون الأساسيون”)، والذين يتضمنون صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة، والذين التزموا أن يكتتبوا في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 125 مليون دولار؛ 225 مليون دولار؛ 50 مليون دولار؛ و225 مليون دولار، على التوالي.

كذلك، التزمت بعض الجهات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة وجهاز الإمارات للاستثمار بأن تكتتب في أسهم في الطرح قيمتها تساوي 150 مليون دولار و75 مليون دولار، على التوالي.

وبموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية يلتزم المستثمرون بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المؤهلين بسعر الطرح النهائي.

وقد التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 850 مليون دولار أمريكي في الاكتتاب العام، رهناً بسعر الطرح النهائي واستناداً إلى حجم الطرح الحالي، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها اثنا عشر شهراً بعد قبول الإدراج.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية في بنك أبوظبي الأول بياناً يؤكد أن الطرح، من وجهة نظرها، يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذا الإعلان، بل يتعين عليهم بذل العناية الواجبة للتأكد من أن الطرح متوافق مع الشريعة لأغراضهم الخاصة.