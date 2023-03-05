نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 5 مارس 2023 06:55 صباحاً - متابعة _ لمى نصر:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحياناً.

والرياح شمالية شرقية – جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى35 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:57، والجزر الأول عند الساعة 19:07، والجزر الثاني عند الساعة 26:06.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:17، والمد الثاني عند الساعة 21:43، والجزر الأول عند الساعة 15:06، والجزر الثاني عند الساعة 03:43.