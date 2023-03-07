نشكركم على متابعتكم خبر تنظيم ماراثون جمعية الإمارات الرابع 2023 برأس الخيمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 مارس 2023 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ماراثون جمعية الإمارات الرابع 2023 تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الرياضي الوطني بمشاركة من الجنسين ومن كافة اطياف المجتمع بمسافة 4 كيلومتر على كورنيش القواسم برأس الخيمة.

وبحسب “وام”، يهدف إطلاق مارثون جمعية الإمارات الرابع 2023 إلى تعزيز الروح الرياضية والصحية وتشجيع المشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وشهد الماراثون الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة رأس الخيمة ورئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وخلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف بأن الرياضة بمختلف أنواعها تحقق النمو من ناحية العقلية والجسدية للفرد وتعمل على تقوية العلاقات بين أبناء المجتمع والأفراد يعتادون على الالتقاء بشكل منتظم وشبه يومي مما يوطد المحبة والتلاحم بينهم و هذا كفيل بتقوية أساسات المجتمع.

ومن جانبه اشار خلف سالم بن عنبر بأن مجلس إدارة الجمعية يولي اهتماما كبيرا بتعزيز أهمية الصحة والسعادة المجتمعية لكافة أفراد المجتمع.