نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل طحنون بن زايد ومنصور بن زايد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مارس 2023 08:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

تم خلال اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل بدبي، وحضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، استعراض أبرز المستجدات في عملية التطوير الشاملة التي تشهدها كافة القطاعات الحيوية في الدولة، والرامية إلى ضمان أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في شتى المجالات في سياق الخطط الاستراتيجية المُعتمدة وما تتضمنه من مستهدفات طموحة للمرحلة المقبلة.